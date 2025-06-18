Врач назвал главных врагов для здоровья печени

Наличие лишнего веса, алкоголь, вирусы, а также БАДы являются главными противниками здоровой печени. Об этом kp.ru рассказал главный специалист-гепатолог, гастроэнтеролог центра доказательной медицины «Рассвет» Игорь Тихонов.

По его словам, большое количество добавок может грозить токсическими поражениями печени, потому что они не проходят обязательные клинические исследования. Врач отметил, что в ходе проверки таких препаратов врачи выявляют неправильные дозировки и другие нарушения. Кроме того, опасность для печени могут представлять растительные компоненты.

Эндокринолог-диетолог Юлия Сидорова рассказала газете «Известия», что опасность приема биологически активных добавок с маркетплейсов в том, что эти препараты могут содержать опасные вещества.

Тихонов также отметил, что многие пациенты боятся статинов, снижающих холестерин, хотя они обычно помогают печени.

«При обоснованном назначении эти лекарства не то, что не вредят печени, а улучшают ее состояние! Кроме воздействия на уровень холестерина происходит уменьшение воспаления и некоторые другие положительные изменения. И только в редких случаях, менее 3%, встречается индивидуальная непереносимость, — пояснил он.

Врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Петр Ткаченко до этого говорил, что признаками заболевания печени могут выступать желтушность кожи, увеличение живота и красные ладони.

Ранее врач призвала не пить БАДы и витамины без врачебного контроля.