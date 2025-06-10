Врач рассказал о главных признаках заболевания печени

Признаками заболевания печени могут выступать желтушность кожи, увеличение живота и красные ладони. Об этом «Москве 24» рассказал врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Петр Ткаченко.

По его словам, обычно печень никак не сигнализирует о болезни. Исключение составляет острый гепатит, который сопровождается желтухой. Первые признаки недуга обычно возникают на стадии цирроза — это могут быть увеличение живота за счет скопления в нем жидкости и «печеночные», красные ладони.

Ткаченко отметил, что цирроз органа также может проявляться дезориентацией в пространстве, тремором рук, в тяжелой стадии — печеночной комой.

«Заболевания печени можно выявить только после сдачи биохимического анализа крови, который показывает повышение маркеров, указывающих на проблему», — заключил он.

Международная группа экспертов до этого призвала удвоить уровень диагностики метаболически-ассоциированного стеатогепатита к 2027 году. Миллионы людей живут с заболеванием, не зная об этом, и теряют шанс на раннее вмешательство, которое могло бы предотвратить тяжелые осложнения и снизить расходы здравоохранения.

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