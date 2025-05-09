Врач Милушкина рассказала, в чем минус самолечения БАДами

Врач Милушкина: самолечение БАДами может привести к опасности для здоровья

Самолечение БАДами и витаминами без адекватного врачебного контроля может привести к опасной ситуации для здоровья. Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.

Она пояснила, что убеждение в необходимости принимать витамины всю жизнь на постоянной основе является ошибочным — витамины нужны только тогда, когда очевиден дисвитаминоз или дефицит.

«Врач поможет определить наличие недостатка и назначит соответствующую схему и продолжительность лечения. Важно помнить, что самолечение может быть опасным, и консультация специалиста необходима для принятия обоснованных решений о приеме витаминов и добавок», — заявила Милушкина.

Она напомнила, что одними из наиболее эффективных добавок являются омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире.

Также диетолог Татьяна Залетова сообщила, что биологически активные добавки (БАДы) для похудения могут серьезно навредить здоровью человека.

Ранее диетолог рассказала, какие БАДы обладают эффективностью.