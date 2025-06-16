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Ученые выяснили, как именно стресс нарушает сон и память

JNeuro: за ухудшение сна и памяти при стрессе отвечают особые CRH-нейроны
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа нейробиологов выявила, как именно стресс влияет на сон и память. Ключевую роль в этом процессе играют нейроны, выделяющие кортикотропин-рилизинг гормон (CRH). Они расположены в паравентрикулярном ядре гипоталамуса. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience (JNeuro).

В экспериментах на мышах ученые активировали CRH-нейроны и зафиксировали типичные последствия сильного стресса: ухудшение пространственной памяти и сокращение продолжительности сна. Однако при подавлении активности этих клеток во время стрессового воздействия наблюдался обратный эффект — улучшение когнитивных функций и более глубокий, продолжительный сон.

Отдельное внимание исследователи уделили связям CRH-нейронов с латеральным гипоталамусом — участком мозга, регулирующим циклы сна и бодрствования. Именно эта связь оказалась критически важной: ее блокировка устраняла негативные последствия стресса для сна и памяти.

Авторы подчеркивают, что открытие может стать основой для разработки новых подходов к лечению стрессовых расстройств — от бессонницы до проблем с памятью. В дальнейшем планируется провести аналогичные исследования на людях.

Ранее были названы пять вредных привычек, которые ухудшают сон.

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