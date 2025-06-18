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Иран продлил закрытие воздушного пространства

SNN: Иран продлил закрытие своего воздушного пространства
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Shutterstock

Иран продлил закрытие воздушного пространства. Об этом сообщил представитель Организации гражданской авиации Исламской Республики Мехди Рамезани, передает телеканал SNN.

Отмечается, что воздушное пространство страны будет закрыто до 14:00 (13:30 мск) 18 июня.

17 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты теперь полностью контролируют воздушное пространство над Ираном. Он отметил, что у Тегерана «были хорошие средства слежения за небом» и другое оборонительное оборудование, но оно «не сравнится с тем, что придумано, разработано и произведено в Америке».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана двумя словами анонсировал новую фазу конфликта с Израилем.

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