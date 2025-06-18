На ПМЭФ представят награды отца Путина

На ПМЭФ покажут медали, наградной лист и приказ о награждении отца Путина

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут представлены личные награды отца президента России — Владимира Спиридоновича Путина. Об этом сообщили в эфире телеканала Рен ТВ, где также продемонстрировали кадры с экспонатами.

Выставка разместится на стенде Дома семейных традиций «Кристиан». В этом году на форуме можно будет увидеть медали, наградной лист и приказ о награждении Владимира Спиридоновича.

Эта организация в прошлом году представляла родословное древо главы государства. Представитель компании сообщил, что исследование родословной главы государства заказал троюродный брат Путина Александр. Такую экспертизу проводят в среднем 10-12 месяцев. В основном исследователи прослеживают родословную до времен отмены крепостного права.

18–21 июня в Петербурге состоится ежегодный международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

Ранее стало известно, что Путин встретится с генсеком ОПЕК в Санкт-Петербурге.