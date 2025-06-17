На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура подала иск к экс-премьеру Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-премьера КЧР на 41,9 млрд рублей
close
Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура подала иск в суд с требованием передать государству активы, связанные с бывшим главой правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимиром Кайшевым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации журналистов, в числе активов, подпадающих под требования, — Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб» (владеет Пятигорским ипподромом), ООО «Елизавета-минеральные воды», более 40% фирмы «Село им. Г.В. Кайшева», а также 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, квартиры и автомобили в Московской области и Ставропольском крае.

Среди активов, подпадающих под требования: Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб» (владелец Пятигорского ипподрома), ООО «Елизавета-минеральные воды», более 40% доли в фирме «Село им. Г.В. Кайшева», 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, жилые дома в Московской области и Ставропольском крае, квартиры и автомобили.

По словам одного из источников, знакомого с материалами иска, стоимость активов превышает 41,9 млрд руб.

16 июня «Коммерсантъ» сообщал о вступлении в силу приговора суда по делу о растрате 272 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), а также о взяточничестве. По информации журналистов, Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова и его шестерых соучастников. Хотя суд назначил им сравнительно мягкое наказание, они должны выплатить крупные штрафы.

Ранее в Волгоградской области у экс-главы ГИБДД изъяли имущество на 49 миллионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами