Генпрокуратура подала иск к экс-премьеру Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей

Генпрокуратура подала иск в суд с требованием передать государству активы, связанные с бывшим главой правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимиром Кайшевым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации журналистов, в числе активов, подпадающих под требования, — Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб» (владеет Пятигорским ипподромом), ООО «Елизавета-минеральные воды», более 40% фирмы «Село им. Г.В. Кайшева», а также 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, квартиры и автомобили в Московской области и Ставропольском крае.

Среди активов, подпадающих под требования: Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб» (владелец Пятигорского ипподрома), ООО «Елизавета-минеральные воды», более 40% доли в фирме «Село им. Г.В. Кайшева», 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, жилые дома в Московской области и Ставропольском крае, квартиры и автомобили.

По словам одного из источников, знакомого с материалами иска, стоимость активов превышает 41,9 млрд руб.

16 июня «Коммерсантъ» сообщал о вступлении в силу приговора суда по делу о растрате 272 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), а также о взяточничестве. По информации журналистов, Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова и его шестерых соучастников. Хотя суд назначил им сравнительно мягкое наказание, они должны выплатить крупные штрафы.

Ранее в Волгоградской области у экс-главы ГИБДД изъяли имущество на 49 миллионов.