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Стало известно, что готовившему теракт в Калининградской области готовили «отход»

РИА: россиянину, обвиняемому в подготовке теракта в Черняховске, готовили отход
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Россиянину, обвиняемому в подготовке теракта в здании администрации Черняховска Калининградской области, готовили «отход». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным ФСБ России, речь идет об Алексее Филиппове, которого задержали в июле 2024 года. При задержании у него изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. По месту жительства фигуранта было обнаружено и конфисковано несколько сотен патронов, а также компоненты для изготовления взрывчатки. Мужчина действовал по заданию «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией).

Из судебных документов следует, что Филиппов ранее проходил военную службу по контракту. Он имеет соответствующую подготовку и навыки. В материалах говорится, что в переписке с неустановленными на данный момент лицами мужчина «обсуждал подробности относительно обеспечения возможности его «отхода» после совершения преступления».

В начале июня Калининградский областной суд продлил арест Филиппову. Он почти год содержится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается, сказано в документах.

В этом же месяце суд в Великом Новгороде заключил под стражу агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции (СВО).

Ранее в Калининграде был задержан россиянин, который готовил теракт на пути парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы.

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