ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

В Калининградской области сотрудники УФСБ РФ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ «Террористический акт», – говорится в сообщении.

По данным службы, подозреваемый, действуя по заданию «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), планировал совершить теракт в здании администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области».

При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. По месту жительства фигуранта обнаружено и изъято несколько сотен патронов, а также компоненты для изготовления взрывчатки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трем статьям. Ему грозит максимальное наказание в виде двадцати лет лишения свободы.

10 июля в Москве задержали агента ГУР Украины, готовившего теракт против российских военных. Россиянин 1994 года рождения минобороны Украины через организовал доставку взрывных устройств большой мощности.

Ранее суд отправил в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта в Каспийске.