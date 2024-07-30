ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

В Калининградской области сотрудники УФСБ РФ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ «Террористический акт», – говорится в сообщении.
По данным службы, подозреваемый, действуя по заданию «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), планировал совершить теракт в здании администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области».
При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. По месту жительства фигуранта обнаружено и изъято несколько сотен патронов, а также компоненты для изготовления взрывчатки.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трем статьям. Ему грозит максимальное наказание в виде двадцати лет лишения свободы.
10 июля в Москве задержали агента ГУР Украины, готовившего теракт против российских военных. Россиянин 1994 года рождения минобороны Украины через организовал доставку взрывных устройств большой мощности.
Ранее суд отправил в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта в Каспийске.