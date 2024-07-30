Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

В Калининградской области ФСБ задержала готовившего теракт местного жителя

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Калининградской области сотрудники УФСБ РФ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ «Террористический акт», – говорится в сообщении.

По данным службы, подозреваемый, действуя по заданию «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), планировал совершить теракт в здании администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области».

При задержании у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. По месту жительства фигуранта обнаружено и изъято несколько сотен патронов, а также компоненты для изготовления взрывчатки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трем статьям. Ему грозит максимальное наказание в виде двадцати лет лишения свободы.

10 июля в Москве задержали агента ГУР Украины, готовившего теракт против российских военных. Россиянин 1994 года рождения минобороны Украины через организовал доставку взрывных устройств большой мощности.

Ранее суд отправил в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта в Каспийске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами