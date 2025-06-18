Морская вода в Крыму охладилась до 15℃

Вильфанд: температура воды в Евпатории и Алуште в Крыму охладилась до 15℃

Температура воды в крымских Евпатории и Алуште снизилась до 15℃. Об этом рассказал «Интерфакс» синоптик Роман Вильфанд.

«Там наблюдается северный ветер, который является термином «сгонный ветер». Он сгоняет теплую поверхностную воду в акваторию, и на место этих теплых водных масс снизу со дна поднимаются холодные, придонные водные массы», — рассказал Вильфанд.

Он уточнил, что это явление называется «аплевеллинг» и характерно более для Крыма, чем для остального побережья Черного моря.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Крыма полностью соответствуют нормативам.

Попова подчеркнула, что ведомство ведет «плотный» мониторинг ситуации на полуострове и контролирует каждую выращенную партию морепродуктов.

Контроль за пляжами Крыма был усилен после разлива мазута в Черном море.

Ранее в Адлере туристам начали сдавать в аренду кусочки пляжа.