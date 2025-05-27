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В Роспотребнадзоре оценили состояние пляжей Крыма

Глава Роспотребнадзора Попова: пляжи Крыма полностью соответствуют нормативам
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Пляжи Крыма полностью соответствуют всем гигиеническим нормам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Известиям».

«На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет. Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам», — рассказала Попова.

По ее словам, образцы с пляжей полуострова исследовались в лабораториях Крыма и Москвы. Попова подчеркнула, что ведомство ведет «плотный» мониторинг ситуации на полуострове и контролирует каждую выращенную партию морепродуктов.

Контроль за пляжами Крыма был усилен после разлива мазута в Черном море.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее сообщалось, что пляжи Крыма подготовят к приему туристов до 1 июня.

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