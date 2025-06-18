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В Бурятии потушили ландшафтный пожар, возникший из-за благовония

МЧС: в Бурятии ликвидирован возникший из-за благовония ландшафтный пожар
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УМВД России по Красноярскому краю

В Джидинском районе Бурятии сотрудники МЧС потушили бушевавший на 20 тыс. квадратных метров ландшафтный пожар, который начался из-за ритуального обряда. Об этом сообщает Главное управление ведомства по региону.

Пламя охватило прошлогодний сухостой на землях сельскохозяйственного назначения. В тушении огня участвовали 28 пожарных и 10 единиц специальной техники.

Дознавателями МЧС было установлено, что пожар начался из-за действий 45-летнего мужчины, который проводил ритуальный обряд и оставил без присмотра тлеющее благовоние. Ветер разнес искры от аромапалочки по сухой траве.

17 июня сообщалось, что в Южно-Сахалинске водитель поднес зажигалку к бензобаку и устроил пожар на заправке.

7 июня в Бурятии сотрудник золотодобывающего предприятия устроил пожар в лесу из-за неосторожного обращения с окурками. Огонь охватил шесть гектаров леса, только спустя сутки специалисты смогли ликвидировать возгорание.

Ранее в Омской области первоклассник проверял зажигалку и спалил 400 тюков сена.

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