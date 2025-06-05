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Российский первоклассник случайно спалил 400 тюков сена, проверяя зажигалку

В Омской области первоклассник проверял зажигалку и спалил 400 тюков сена
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ОМВД России по Большереченскому району

В Омской области шалость семилетнего мальчика обернулась для фермера ущербом на сотни тысяч рублей. Мальчик случайно устроил пожар, в котором сгорело 400 тюков сена. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в селе Почекуево Большереченского района 3 июня. Как удалось выяснить полицейским, первоклассник, катавшийся неподалеку от места хранения сена на велосипеде, нашел зажигалку. Мальчик решил проверить, работает ли устройство. Оно оказалось исправным, а из-за экспериментов с проверкой случился пожар.

Владелец уничтоженного имущества оценил ущерб в 400 тысяч рублей.

«В настоящее время с первоклассником, ранее не состоявшим на учете в органах внутренних дел, и его семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе МВД.

Ранее в Абакане ребенок спалил балкон квартиры, когда его мать ушла в магазин.

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