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Родителям объяснили, обязаны ли они сдавать деньги на школьные нужды

Адвокат Краснов: родители учащихся не обязаны скидываться на школьные нужды

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В России в течение всего учебного года проводят сборы средств на те или иные нужды школы. Однако родители не обязаны в них участвовать и сдавать деньги, заявил член Общественной палаты города Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов. Они могут обустроить классную комнату или профинансировать какие-то дополнительные активности, однако это все строго по их желанию – заставить их никто не может, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Эти сборы не являются обязательными, они добровольные. У каждого родителя, у каждой семьи свой уровень финансовых возможностей, исходя из которых они могут решать, участвовать или не участвовать в жизни школы и класса», — подчеркнул Краснов.

Чаще всего собирают деньги в школе родительские комитеты совместно с руководством учреждения на добровольной основе. Для родителей, которые отказываются в этом участвовать, не может быть никаких последствий, подчеркнул юрист. Если же кто-то из педагогов позволяет себе прилюдные замечания или другие вольности, то эту ситуацию следует выносить на обсуждение администрации школы, а позже – на уровень Минобразования. Правоохранительные органы дадут оценку работникам школы, которые притесняют родителей, не сдающих деньги.

Все сборы средств должны быть прозрачными и проводиться под общественным контролем, заключил юрист.

Ранее в Карелии родители пожаловались на поборы в школе.

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