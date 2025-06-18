Писателя Акунина обвинили в оправдании терроризма

В Западный окружной военный суд поступило уголовное дело об оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах на писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили). Об этом сообщает ТАСС.

Акунина обвиняют в оправдании террористической деятельности Украины.

Также, согласно материалам дела, обладающий гражданством РФ и Великобритании Акунин только в 2024 году был два раза признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, но продолжил размещать в интернете публикации без маркировки иноагента. Писателю заочно предъявили уголовное обвинение и объявили его в международный розыск.

До этого писатель Акунин посчитал неинтересной новость о уголовном деле против него и назвал ее дауншифтингом.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

Ранее издательство Corpus закрыло черными полосами цитату Бориса Акунина в книге.