На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Писателя Акунина обвинили в оправдании терроризма

ТАСС: в военный суд поступило дело Акунина об оправдании терроризма
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Западный окружной военный суд поступило уголовное дело об оправдании терроризма и нарушении закона об иноагентах на писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили). Об этом сообщает ТАСС.

Акунина обвиняют в оправдании террористической деятельности Украины.

Также, согласно материалам дела, обладающий гражданством РФ и Великобритании Акунин только в 2024 году был два раза признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, но продолжил размещать в интернете публикации без маркировки иноагента. Писателю заочно предъявили уголовное обвинение и объявили его в международный розыск.

До этого писатель Акунин посчитал неинтересной новость о уголовном деле против него и назвал ее дауншифтингом.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

Ранее издательство Corpus закрыло черными полосами цитату Бориса Акунина в книге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами