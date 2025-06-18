В Махачкале загорелся хлебозавод

МЧС: спасатели локализовали пожар на хлебозаводе в Махачкале

В Махачкале на территории хлебозавода произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану.

Пожарным удалось локализовать пламя на площади 600 квадратных метров. Из двухэтажного здания эвакуированы 11 человек. Пострадавших нет.

В настоящее время в тушении пожара принимают участие около 30 пожарных и восемь единиц специальной техники.

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13 июня произошел пожар на бывшем заводе кожаных изделий в Краснодаре.

7 июня в городе Азове Ростовской области произошел крупный пожар на складе. В результате возгорания пострадал работник складского помещения, он был доставлен в больницу с ожогами.

Ранее сообщалось, что ритуальный обряд в Бурятии обернулся крупным ландшафтным пожаром.