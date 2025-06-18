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Россиянам, не могущим подтвердить свое совершеннолетие, перестанут продавать зажигалки

Юрист Хаминский: при сомнении в совершеннолетии в РФ могут не продать зажигалку
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Depositphotos

В России клиентам могут оказать в покупке зажигалок, если покупатель не предоставит документ, доказывающий его совершеннолетие. Об этом РИА Новости рассказал юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что в стране с 1 марта начали действовать новые поправки в закон об основных гарантиях прав ребенка, в соответствии с которыми нельзя продавать несовершеннолетним опасные бытовые товары, в которых содержится газ. Юрист подчеркнул, что точный список подобной продукции и порядок его формирования должен быть установлен российским правительством.

По словам Хаминского, продавец, у которого есть сомнения в возрасте покупателя, обязан потребовать документ, подтверждающий совершеннолетие. Если такого документа не будет, зажигалку не продадут. Подтвердить совершеннолетие покупателя при дистанционной торговле можно будет способом, который установит правительство.

10 мая сообщалось, что в Братске трехлетний ребенок играл с зажигалкой и устроил пожар в квартире.

Ранее российский первоклассник случайно спалил 400 тюков сена, проверяя зажигалку.

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