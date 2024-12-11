Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали цель запрета продажи зажигалок детям

Депутат ГД Милонов: запрет продажи зажигалок связан с детской токсикоманией

close
Depositphotos

Запрет продажи зажигалок несовершеннолетним связан с детской токсикоманией. Об этом в эфире «Радио 1» заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

«К сожалению, мы знаем о таком явлении, как употребление всевозможных веществ, даже вдыхание газа из зажигалок, который вызывает некие галлюцинации. Газ является сильным токсином для организма, отравляющим веществом», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что зажигалки детям не нужны, поскольку нет таких сфер деятельности, где они бы применялись несовершеннолетними.

В декабре Госдума приступила к рассмотрению закона об административной ответственности за продажу зажигалок и других товаров, содержащих сжиженный газ, детям.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента 24 октября. Согласно поправкам, за продажу зажигалок детям будет полагаться такое же наказание, как и за продажу сигарет, то есть штраф до 60 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 600 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее в Самарской области семилетняя девочка подожгла матрас и устроила пожар в квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами