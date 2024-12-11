В Госдуме назвали цель запрета продажи зажигалок детям

Запрет продажи зажигалок несовершеннолетним связан с детской токсикоманией. Об этом в эфире «Радио 1» заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

«К сожалению, мы знаем о таком явлении, как употребление всевозможных веществ, даже вдыхание газа из зажигалок, который вызывает некие галлюцинации. Газ является сильным токсином для организма, отравляющим веществом», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что зажигалки детям не нужны, поскольку нет таких сфер деятельности, где они бы применялись несовершеннолетними.

В декабре Госдума приступила к рассмотрению закона об административной ответственности за продажу зажигалок и других товаров, содержащих сжиженный газ, детям.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента 24 октября. Согласно поправкам, за продажу зажигалок детям будет полагаться такое же наказание, как и за продажу сигарет, то есть штраф до 60 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 600 тыс. рублей для юридических лиц.

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