В России объяснили, почему в Европе произошел блэкаут

Эксперт Лазарев: энергосистема России гораздо более устойчива, чем в Европе

Блэкаут в Южной Европе демонстрирует уязвимость энергосистем к экстремальным природным факторам и необходимость усиления устойчивости сетей за счет модернизации инфраструктуры, внедрения систем оперативного реагирования и международной координации для предотвращения подобных масштабных сбоев в будущем, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель направления «Комплексные решения» Ippon Илья Лазарев.

«В построении энергосистемы в Европе в последние десятилетия явно прослеживается тенденция «зеленого перехода» — уход от традиционной генерации электроэнергии к производству из возобновляемых источников, ветрогенераторов, солнечных инверторов и пр. Надо отметить, что мнения о том, что Европа поспешила с этим переходом, имеют под собой веские основания. Также не стоит забывать и о потенциально большом износе энергосети. Совокупность износа, перехода на альтернативную энергию и аномальной погоды могли обеспечить блэкаут подобного масштаба», — объяснил эксперт.

По его словам, энергосеть — это сложный механизм, где стабильность зависит от точного баланса между генерацией и потреблением, поэтому любые аномалии (скачки напряжения, перегрузки или каскадные отключения) могут привести к масштабным сбоям.

Таким образом, в условиях роста нагрузки на энергосистемы и увеличения частоты экстремальных погодных явлений, инвестиции в качественные системы бесперебойного питания — это не просто страховка, а жизненная необходимость для обеспечения устойчивости критически важных процессов.

Также эксперт назвал меры по предвосхищению подобных рисков.

Первое — децентрализация точки отказа. Авария в одном регионе затронула несколько стран, то есть это блэкаут очень большого масштаба. Крайне важно предвосхитить перебои и зарезервировать энергосистему дополнительными локальными станциями, чтобы, в случае аварии, нагрузка распределялась по нескольким точкам. Это обеспечит бесперебойную работу.

«Например, именно поэтому энергосистема России гораздо более устойчива», — объяснил он.

Второе — проведение плановых ТО и своевременная замена установленного оборудования. Любое оборудование, особенно обеспечивающее жизнедеятельность города, а порой и региона, должно постоянно находиться под наблюдением инженера. Более того, даже в случае краткосрочных изменений условий эксплуатации необходимо проводить дополнительное ТО и обследование оборудования.

Третье — полный отказ от традиционной генерации электроэнергии увеличивает зависимость от возобновляемых источников энергии и пока, к сожалению, не может обеспечить 100% условий бесперебойности в системе питания.

«Поэтому стоит подстраховать «зеленую энергию», зарезервировав ее традиционной, что, в итоге, обеспечит плавность и «безболезненность» перехода», — уверен эксперт.

Также не стоит забывать и о важной роли в построении подобных систем ИБП с аккумуляторными батареями. И внимание к данным элементам, особенно выбору и дальнейшему обслуживанию, должно быть максимально пристальное, поскольку ИБП с АКБ будут играть роль буфера, обеспечивая плавность перехода нагрузки, без потерь и с защитой ответственных потребителей, резюмировал он.

Ранее в Испании заявили, что преодолеть блэкаут удалось благодаря помощи Франции и Марокко.