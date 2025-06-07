На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Машина сбила юного самокатчика, пересекавшего дорогу, не спешившись, и попала на видео

В Магнитогорске машина сбила юного самокатчика, ехавшего по пешеходному переходу

В Магнитогорске машина сбила 15-летнего подростка на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Регион 74».

Инцидент произошел на улице Труда возле дома №23Б — 48-летний водитель автомобиля сбил юного самокатчика, который пересекал регулируемый пешеходный переход, не спешившись. На кадрах с места происшествия видно, как школьник отлетел после столкновения.

В результате произошедшего юноша не получил серьезных травм. Сообщается, что лечение ему не потребовалось.

До этого в Петербурге самокатчик сбил четырехлетнего ребенка и отправил его в больницу с травмами. Малолетний получил множественные ушибы мягких тканей головы и ног, его доставили в медицинское учреждение.

Ранее красноярцы на электросамокате «снесли» девушку на тротуаре, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами