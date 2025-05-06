В Петербурге курьер на авто сбил ребенка и скрылся с места

В Петербурге курьер врезался в мальчика на самокате

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП с участием школьника. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Ивинской улице. На кадрах с места инцидента заметно, как мальчик пересекает дорогу во дворе, но в какой-то момент его сбивает машина.

Заметив ребенка на асфальте, водитель подбежал к нему и попытался помочь, но позже уехал с места.

По словам представителей компании, в которой работает мужчина, сейчас они находятся на связи с семьей пострадавшего. Во время аварии их курьер скрылся из-за шока.

«Курьер, к сожалению, растерялся в момент происшествия, предложил ребенку помощь, вызвать скорую. Малыш сказал, что чувствует себя хорошо и убежал домой», – поделилась представитель компании.

Она также добавила, что, судя по видео, их сотрудник не нарушил правила движения во дворе. На данный момент правоохранители проводят расследование.

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