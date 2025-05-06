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В Петербурге курьер на авто сбил ребенка и скрылся с места

В Петербурге курьер врезался в мальчика на самокате

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП с участием школьника. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Ивинской улице. На кадрах с места инцидента заметно, как мальчик пересекает дорогу во дворе, но в какой-то момент его сбивает машина.

Заметив ребенка на асфальте, водитель подбежал к нему и попытался помочь, но позже уехал с места.

По словам представителей компании, в которой работает мужчина, сейчас они находятся на связи с семьей пострадавшего. Во время аварии их курьер скрылся из-за шока.

«Курьер, к сожалению, растерялся в момент происшествия, предложил ребенку помощь, вызвать скорую. Малыш сказал, что чувствует себя хорошо и убежал домой», – поделилась представитель компании.

Она также добавила, что, судя по видео, их сотрудник не нарушил правила движения во дворе. На данный момент правоохранители проводят расследование.

Ранее челябинка протаранила авто во время фотосессии и попала в больницу.

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