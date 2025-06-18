Молодой преподаватель продиктовал мошенникам код из СМС и лишился 2 млн рублей

В Воронеже 24-летний преподаватель поверил мошенникам, влез в кредиты и лишился денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что преподавателю позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФНС. Они сообщили о якобы проблемах с документами и возможных судебных исках, после чего убедили жертву продиктовать код из СМС для «подтверждения записи в подразделение». Получив доступ к личному кабинету на Госуслугах, мошенники затем представились сотрудниками Центробанка и сообщили о якобы оформленных кредитах.

Молодой педагог поверил аферистам и стал действовать по их инструкциям, оформив кредит. Затем он перевел 2 млн рублей на «безопасный счет». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о краже.

До этого россиянка «задекларировала» сбережения у мошенников и лишилась 4,4 млн рублей. Несмотря на осведомленность о подобных схемах обмана, она в течение шести месяцев отдавала деньги аферистам.

Ранее ивановец, решивший заработать на золоте и валюте, лишился 6 млн рублей.