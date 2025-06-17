Россиянка «задекларировала» сбережения у мошенников и лишилась 4,4 млн рублей

В Кемерово 60-летняя местная жительница потеряла сбережения, «задекларировав» их у мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что женщина получила звонок от человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил горожанку, что с ее счетов осуществляются зарубежные переводы, и предложил «задекларировать» сбережения для их защиты.

Несмотря на осведомленность о подобных схемах обмана, потерпевшая в течение шести месяцев отдавала деньги мошенникам — как наличными, так и через переводы на банковские счета. Общий ущерб составил 4,4 млн рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее ивановец, решивший заработать на золоте и валюте, лишился 6 млн рублей.