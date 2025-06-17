Ивановец, Решивший заработать на золоте и валюте, лишился 6 млн рублей

Житель Иваново поверил в быстрый заработок и советы от «финансового аналитика», лишился сбережений и оформил несколько кредитов. Об этом сообщает областное управление МВД.

Мужчина случайно познакомился в сети с «финансовым аналитиком», который предложил ему легкий способ заработка. Злоумышленник предложил пенсионеру вложить накопления в золото и валюту и получить прибыль.

Поверив аферисту, потерпевший перевел на указанные им счета шесть миллионов рублей, часть денег взял в кредит и занял у знакомых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Подмосковье мужчина случайно услышал разговор пожилого соседа и спас его от мошенников. 89-летний сосед говорил по телефону с неизвестными, которые называли себя сотрудниками правоохранительных органов, и выглядел испуганным. Разговор насторожил мужчину. Он обратился в полицию, стражи порядка задержали 22-летнего курьера, уроженца Ленинградской области, которому пенсионер успел передать 300 тыс. рублей.

Ранее студентка из Ярославля стала жертвой мошенников и лишилась почти 9 млн рублей.