В российском регионе девочка упала в зазор между лестницами и получила травму головы

В Тверской области ребенок упал в зазор между лестницами и получил травму головы

В Тверской области четырехлетняя девочка получила тяжелую травму головы, упав в зазор между лестницами. Об этом сообщает региональная скорая помощь.

Инцидент произошел 12 июня в Конаковском муниципальном округе. Ребенок проскользнул между балясинами лестницы на втором этаже гостиницы и сорвался вниз. В результате падения с высоты четырех метров девочка получила травму головы.

Пострадавшую экстренно доставили в детскую больницу города Твери, где у нее выявили признаки тяжелой черепно-мозговой травмы. Подробной информации о состоянии ребенка не поступало.

До этого в Кузбассе семилетний ребенок получил перелом позвоночника, упав с батута. Прокуратура региона инициировала проверку по факту случившегося, а следователи возбудили уголовное дело.

Ранее трехлетний ребенок упал с высоты в российском гипермаркете и не выжил.