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Трехлетний ребенок упал с высоты в российском гипермаркете и не выжил

В Новороссийске ребенок упал с высоты в гипермаркете и не выжил
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Telegram-канал Супер Новости Новороссийска

В Новороссийске не спасли трехлетнего мальчика, который упал с высоты в помещении гипермаркета. Об этом сообщает «Ъ».

Инцидент произошел 16 июня в гипермаркете, расположенном в доме №48 по улице Ленина. Предварительно, мальчик упал со второго этажа в помещении магазина. Прибывшие на место медики доставили ребенка в больницу без сознания, однако спасти его не удалось.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. На кадрах с места произошедшего, опубликованных Telegram-каналом «Супер Новости Новороссийска», видно, как ребенок подходит к щели между окном и полом, а затем срывается в нее.

Ранее екатеринбурженке пришлось прыгать с маленькой дочкой с пятого этажа во время пожара.

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