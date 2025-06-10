В Ленобласти студент надругался над школьницей на заброшенной ферме

В Приозерском районе Ленинградской области студента местного колледжа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Севостьяново. Женщина сообщила, что 1 июня 19-летний студент колледжа изнасиловал ее 13-летнюю дочь на заброшенной ферме.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Известно, что мать воспитывает дочь одна, семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников полиции. Юноше может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Новгородской области отца осудили за изнасилование дочери-подростка. В марте 2024 года мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, дважды надругался над своей 13-летней дочерью. Его приговорили к 22 годам лишения свободы. Первые пять лет срока он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания в колонии особого режима.

Ранее подросток из школы-интерната под Петербургом изнасиловал 13-летнюю девочку.