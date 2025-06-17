На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигранта, который похитил 14-летнюю школьницу в Екатеринбурге, задержали

Похитивший школьницу в Екатеринбурге мигрант стал фигурантом дела
close
Telegram-канал «Ural Mash»

Иностранца, которого подозревают в похищении 14-летней школьницы в Екатеринбурге, поймали. Об этом сообщает Ural Mash.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По предварительным данным, девушку не насиловали.

Сама пострадавшая вернулась домой, ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщает Е1, по словам знакомых иностранца, он работает в мебельном центре, в Екатеринбурге снимал жилье с коллегами.

Несовершеннолетняя пропала две недели назад. О произошедшем в полиции узнали после того, как заявление написал отец девушки. По его словам, дочь никогда не сбегала из дома. Более того, она ни разу не оставалась у друзей с ночевкой.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка находится в Челябинске, но точный адрес известен не был.

Накануне школьницу нашли в квартире 24-летнего мигранта. После обнаружения ее передали сотрудникам ПДН. Родители предположили, что иностранец мог надругаться над их дочерью.

Ранее в Москве неизвестные похитили молодую девушку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами