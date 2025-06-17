Мигранта, который похитил 14-летнюю школьницу в Екатеринбурге, задержали

Иностранца, которого подозревают в похищении 14-летней школьницы в Екатеринбурге, поймали. Об этом сообщает Ural Mash.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По предварительным данным, девушку не насиловали.

Сама пострадавшая вернулась домой, ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщает Е1, по словам знакомых иностранца, он работает в мебельном центре, в Екатеринбурге снимал жилье с коллегами.

Несовершеннолетняя пропала две недели назад. О произошедшем в полиции узнали после того, как заявление написал отец девушки. По его словам, дочь никогда не сбегала из дома. Более того, она ни разу не оставалась у друзей с ночевкой.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка находится в Челябинске, но точный адрес известен не был.

Накануне школьницу нашли в квартире 24-летнего мигранта. После обнаружения ее передали сотрудникам ПДН. Родители предположили, что иностранец мог надругаться над их дочерью.

Ранее в Москве неизвестные похитили молодую девушку.