В Белоруссии рядом с польской границей задержали мужчину с беспилотниками

Погранкомитет Белоруссии: рядом с польской границей задержали мужчину с дронами

Белорусские пограничники рядом с польской границей задержали мужчину с двумя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Гродненские пограничники 16 июня в районе одного из садовых товариществ по оперативной информации задержали белоруса. Он планировал осуществить противоправную деятельность на границе», — говорится в сообщении.

Мужчина попытался скрыться в лесном массиве, но это ему не удалось, отметили в ГПК. При осмотре местности пограничники нашли два беспилотника, 16 аккумуляторов к ним и ноутбук.

Нарушитель помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит арест до 15 суток и штраф.

6 июня сообщалось, что белорусские пограничники задержали гражданина своей страны с беспилотником на границе с Литвой. Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в Вороновском районе. В каком направлении, не уточняется. Неподалеку от места задержания мужчины были обнаружены беспилотник и пульт управления к нему, восемь батарей, зарядная станция и GPS-трекер.

Ранее в Белоруссии создали войска беспилотных авиационных комплексов.