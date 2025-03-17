Суд отклонил жалобу Генпрокуратуры РФ по делу об облигациях «Домодедово»

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генпрокуратуры РФ, оставив в силе право группы »Домодедово» обслуживать биржевые облигации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Определение Арбитражного суда Московской области от 6 февраля 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

30 января суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы.

В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что Домодедово оказалось под влиянием иностранных лиц. Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.

В самой ГК «Домодедово» заявили, что строго соблюдают все требования российского законодательства. Там пообещали сформировать позицию после подробного ознакомления с иском ГП.

Ранее стало известно об аресте активов «Главпродукта».