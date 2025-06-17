На Украине группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ

В Черновцах группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ и избила священника

Группа людей в балаклавах захватила собор канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе Украины. Об этом в Telegram-канале сообщили в украинском Союзе православных журналистов.

«В Черновцах 50 человек в балаклавах захватили кафедральный собор УПЦ. Боевики избили одного из священников», — говорится в сообщении.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не бросит православных людей на Украине в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви.

По словам министра, украинские власти «не оставляют в покое» каноническое православие. Он отметил, что многолетнее гонение на УПЦ является ярким примером «человеконенавистнической сущности» Киева.

Лавров добавил, что на всей территории Украины происходят захваты храмов, нападения на священников и прихожан. Также он напомнил о ситуации с Киево-Печерской лаврой, где проводят «инвентаризацию и проверку исторической и научной ценности мощей святых», назвав это надругательством над чувствами верующих.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.