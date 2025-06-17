На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ

В Черновцах группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ и избила священника
close
SOPA Images/Global Look Press

Группа людей в балаклавах захватила собор канонической Украинской православной церкви в городе Черновцы на западе Украины. Об этом в Telegram-канале сообщили в украинском Союзе православных журналистов.

«В Черновцах 50 человек в балаклавах захватили кафедральный собор УПЦ. Боевики избили одного из священников», — говорится в сообщении.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не бросит православных людей на Украине в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви.

По словам министра, украинские власти «не оставляют в покое» каноническое православие. Он отметил, что многолетнее гонение на УПЦ является ярким примером «человеконенавистнической сущности» Киева.

Лавров добавил, что на всей территории Украины происходят захваты храмов, нападения на священников и прихожан. Также он напомнил о ситуации с Киево-Печерской лаврой, где проводят «инвентаризацию и проверку исторической и научной ценности мощей святых», назвав это надругательством над чувствами верующих.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами