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В Липецке возбудили дело после того, как ребенок получил ожог, подняв провод с земли

В Липецке завели дело после того, как ребенок поднял провод и получил ожог
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Липецке возбудили уголовное дело после того, как двухлетний ребенок получил травмы, подняв провод с земли. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавший мальчик госпитализирован, у него диагностировали ожог руки и электротравму.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося, а также ответственных за безопасное пребывание посетителей в общественном месте. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Инцидент произошел 30 мая на территории веревочного парка. По словам родственников пострадавшего дошкольника, мальчик поднял с земли провод с вилкой и получил разряд электричества. Взрослые тут же вырвали у ребенка провод.

Ранее в Белгородской области у девочки остановилось сердце после удара током в фонтане.

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