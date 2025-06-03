В Белгородской области девочку ударило током в фонтане, она не выжила

В Томаровке у девочки остановилось сердце после удара током в фонтане

Следователи Белгородской области выясняют обстоятельства травмирования девочки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Томаровка накануне. По предварительным данным, 13-летняя девочка играла с контактным фонтаном, но в какой-то момент ее ударило током. Спасти пострадавшую не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Ленинградской области подросток выжил после того, как его ударило током на железной дороге. 15-летний молодой человек случайно схватился за высоковольтный провод, он получил черепно-мозговую травму, переломы ребер и ожоги.

Ранее в Петербурге собака и ее хозяин получили удар током во время прогулки.