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В парке Липецка двухлетний ребенок поднял с земли провод и получил ожог третьей степени

В Липецке двухлетний ребенок поднял провод в парке Победы и получил удар током
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Telegram-канал «Gorod48 | Город48»

В Липецке поход в парк Победы для семьи с двухлетним ребенком закончился госпитализацией последнего: мальчик получил удар током. Об этом сообщает издание Gorod48.

Инцидент произошел 30 мая на территории веревочного парка. По словам родственников пострадавшего дошкольника, мальчик поднял с земли провод с вилкой и получил разряд электричества. Взрослые тут же вырвали у ребенка провод. Из парка мальчика увезли в больницу, где ему диагностировали ожог руки третьей степени.

В администрации веревочного парка в беседе с журналистами уточнили, что выясняют обстоятельства случившегося. Возможно, провод оказался на земле из-за сильного ветра, который дул накануне и мог сбросить его вниз.

«Мы готовы всячески содействовать его родителям. Нам очень хочется помочь этой семье», — отметила представитель веревочного парка в комментарии изданию.

Ранее в Белгородской области купание ребенка в фонтане закончилось трагедией.

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