В Домодедово приземлился самолет с эвакуированными из Израиля журналистами

Группа российских журналистов, которые освещали прибытие первого прямого рейса из Москвы в израильский город-курорт Эйлат, вернулась в Россию. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, борт с представителями СМИ приземлился в московском аэропорту Домодедово.

Днем ранее сообщалось, что российских журналистов эвакуировали из Израиля через территорию Иордании. Они благополучно пересекли границу в районе Эйлата по согласованию израильской и иорданской сторон.

Уточняется, что эвакуация прошла успешно, журналистам ничего не угрожает.

До этого в посольстве РФ в Каире рассказали, что российские туристы, которые сейчас находятся в Израиле, могут вернуться домой через Египет.

В дипведомстве напомнили, что израильское воздушное пространство было закрыто для гражданских самолетов в связи с эскалацией конфликта с Ираном. При этом продолжает функционировать пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба. Все желающие могут перейти сухопутную границу в указанном месте и, добравшись до аэропорта Шарм-эш-Шейха, вылететь в РФ.

Ранее в сети появились кадры из Тель-Авива после обстрела иранских ракет.