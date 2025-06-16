Представителей российских СМИ эвакуировали из Израиля через территорию Иордании

Группа российских журналистов, освещавших прибытие первого рейса из Москвы в израильский город-курорт Эйлат, была эвакуирована через территорию Иордании в связи с обострением обстановки в регионе. Об этом пишет ТАСС.

«‎Журналисты по согласованию с израильской и иорданской сторонами благополучно пересекли границу в районе Эйлата и прибыли в Иорданию»‎, — сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что эвакуация прошла успешно, представителям изданий ничего не угрожает.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Израиле раскрыли, когда начали подготовку к нападению на Иран.