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Девушка выпала из окна многоэтажки и упала на детскую площадку в Сургуте

В Сургуте девушка разбилась, упав с 10-го этажа на глазах у детей во дворе дома
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Telegram-канал Вестник | Новости Югры, Сургутского района

В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и не выжила, сообщает «Вестник Сургутского района».

Несчастный случай произошел на Быстринской улице. По словам очевидцев, девушка упала на территорию детской площадки, выпав из окна 10-го этажа. В этот момент там играли дети.

Местные жители вызвали скорую и полицию. Однако прибывшие медики не смогли реанимировать пострадавшую. Тело девушки накрыли простыней. Обстоятельства инцидента устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Барнауле девушка сорвалась с высоты, пытаясь спасти котенка. Инцидент произошел в ночь на 6 июня на улице Путиловской. По словам очевидцев, девушка пыталась спасти своего котенка, который застрял на балконе 13-го этажа многоуровневого дома. Однако в процессе пострадавшая сорвалась и приземлилась на крышу 10-го этажа, то есть на другой уровень дома. На место вызвали полицию и скорую. Пострадавшая оставалась в сознании, но жаловалась на сильную боль в ногах. Ее эвакуировали с крыши и доставили до кареты скорой помощи.

Ранее в Стрельне девушка пыталась попасть домой незамеченной и сорвалась с высоты.

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