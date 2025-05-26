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В Стрельне девушка пыталась попасть домой незамеченной и оказалась в реанимации

«Фонтанка»: в Стрельне девушка попала в реанимацию, пытаясь попасть домой
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FotograFFF/Shutterstock

В Петродворцовом районе Петербурга несовершеннолетняя пыталась тайно пробраться домой ночью и получила несколько сложных переломов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Стрельне. 17-летняя девушка возвращалась домой ночью, она решила забраться в свою спальню на втором этаже частного дома по приставной лестнице. В какой-то момент несовершеннолетняя оступилась и упала с высоты.

Пострадавшая госпитализирована с переломами костей таза и позвоночника, она находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ярославле подросток упал с четвертого этажа заброшенного здания. Группа подростков гуляла по заброшенному зданию высотки по улице Сосновой. Несовершеннолетние забрались на четвертый этаж постройки, один из мальчиков оступился и упал с высоты. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, после оказания первой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее в Новосибирске не спасли подростка, упавшего в траншею.

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