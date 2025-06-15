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В армии Израиля рассказали, что помогает избегать большего числа жертв при атаках Ирана

Уколова: Израиль избегает большего числа жертв благодаря ПВО и дисциплине людей
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Yossi Zeliger/Reuters

Сотни выпущенных из Ирана ракет могли привести к тысячам жертв в Израиле, однако этого не произошло по нескольким причинам. В их числе «прекрасная работа» системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщила ТАСС представитель израильской армии Анна Уколова.

«За последние два дня Иран выпустил сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов по израильским населенным пунктам и израильским гражданам», — отметила Уколова.

По ее словам, большого числа жертв удалось избежать благодаря прекрасной работе системы ПВО страны, которая перехватывает и уничтожает большую часть угроз. Также Уколова отметила дисциплину самих израильтян, которые вовремя атак Ирана уходят в бомбоубежища и защищают свои семьи.

Уколова отметила, что Иран намеренно выпускает ракеты по гражданским объектам. Она уверена, что «это не ошибка, а их стратегия».

До этого минздрав Израиля сообщил, что за сутки потери среди населения страны в результате новой волны ударов со стороны Ирана составили 12 человек. Всего с вечера 13 июня, когда Иран начал свои удары, насчитывается 15 жертв.

По данным ведомства, за минувшую ночь в израильские больницы поступило 385 человек. Всем им оказывается помощь.

Ранее в Израиле сообщили, что Иран обратился к США в попытке добиться прекращения огня.

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