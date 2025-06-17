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В Литве объявили в розыск россиянина, выпрыгнувшего из транзитного поезда

LRT: в Литве ищут россиянина, спрыгнувшего с поезда, который ехал в Калининград
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Сергей Пятаков/РИА Новости

В Литве объявили в розыск 21-летнего россиянина, который спрыгнул с поезда АдлерКалининград, следовавшего транзитом через прибалтийскую республику. Об этом пишет портал LRT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На железнодорожный погранично-пропускной пункт Кибартай поступило сообщение о том, что из транзитного поезда Адлер — Калининград вышел гражданин России. По сообщению полицейского департамента, гражданин 2004 года рождения», — указано в сообщении.

Отмечается, что за 25 минут до того, как поезд прибыл на станцию, проводник увидел открытую дверь, через которую мог «выйти» мужчина. Впоследствии его не обнаружили в поезде, когда настало время проверки документов.

В настоящее время россиянина ищут. К поискам подключили даже вертолеты, однако отыскать мужчину пока не удалось.

До этого сообщалось, что белорусские пограничники задержали гражданина своей страны с беспилотником на границе с Литвой. Он пытался незаконно пересечь государственную границу в Вороновском районе. В каком направлении, не уточняется.

Ранее президент Литвы поддержал предложение упразднить комиссию по десоветизации.

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