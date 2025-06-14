На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Литвы поддержал предложение упразднить комиссию по десоветизации

Науседа поддержал предложение упразднить комиссию по десоветизации в Литве
close
Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал инициативу группы депутатов Сейма упразднить комиссию по десоветизации. Его слова приводит ТАСС.

«Не стану лить слезы, если этой комиссии не станет. В ее работе усматриваю больше политиканства, чем экспертных выводов и желания установить историческую правду», — подчеркнул он.

По словам Науседы, многие решения комиссии приводят к разногласиям в обществе, которые возникают на ровном месте. Он усомнился, что это нужно республике.

Решение о сносе в Вильнюсе памятника поэтессе Саломее Нерис (1904-1945) является одним из последних актов комиссии, вызвавшим неприятие в обществе. Она — классик литовской литературы. Даже политические оппоненты говорят, что такие поэты рождаются раз в сто лет.

Претензии к Нерис возникли из-за того, что она находилась в составе делегации, официально обратившейся с просьбой принять Литву в состав СССР в 1940 году.

До этого Науседа призвал пересмотреть христианское учение в соответствии с нынешней геополитической обстановкой. В частности, по мнению главы государства, исправить следует постулат о непротивлении злу насилием.

Ранее министр обороны Литвы пожаловалась, что люди не видят «угрозы» со стороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами