Президент Литвы поддержал предложение упразднить комиссию по десоветизации

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал инициативу группы депутатов Сейма упразднить комиссию по десоветизации. Его слова приводит ТАСС.

«Не стану лить слезы, если этой комиссии не станет. В ее работе усматриваю больше политиканства, чем экспертных выводов и желания установить историческую правду», — подчеркнул он.

По словам Науседы, многие решения комиссии приводят к разногласиям в обществе, которые возникают на ровном месте. Он усомнился, что это нужно республике.

Решение о сносе в Вильнюсе памятника поэтессе Саломее Нерис (1904-1945) является одним из последних актов комиссии, вызвавшим неприятие в обществе. Она — классик литовской литературы. Даже политические оппоненты говорят, что такие поэты рождаются раз в сто лет.

Претензии к Нерис возникли из-за того, что она находилась в составе делегации, официально обратившейся с просьбой принять Литву в состав СССР в 1940 году.

До этого Науседа призвал пересмотреть христианское учение в соответствии с нынешней геополитической обстановкой. В частности, по мнению главы государства, исправить следует постулат о непротивлении злу насилием.

Ранее министр обороны Литвы пожаловалась, что люди не видят «угрозы» со стороны России.