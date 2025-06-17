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В идее закрепить школьников за работодателями увидели опасность для детей

Волынец: школьников заставят годами отрабатывать вложенные в обучение средства
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина предложила работодателям заключать со школьниками ученические договоры на потенциальное рабочее место с отложенной датой начала работы. Однако эта мера грозит опасными последствиями для учащихся, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Если ребенок ошибется с выбором, то его, по сути, заставят отрабатывать вложенные в образование средства, объяснила она в эфире Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, речь идет не о профориентации или помощи в получении образования, которое в будущем станет для человека основным источником дохода – речь, скорее, ведется о тяжелых последствиях ошибочного выбора. Если на определенных позициях не хватает рабочих рук, то нужно повышать их привлекательность условиями труда и высокой зарплатой, а не вынужденными отработками, подчеркнула Волынец.

«Если кого-то принудительно заставляют отработать средства, вложенные в обучение, возникает много вопросов, например, какая будет зарплата? Если человек будет вынужден пойти на эту работу на конкретное предприятие, то, где гарантия, что это не заведомо низкая зарплата», — подчеркнула она.

Намного эффективнее будет не создавать искусственные условия, вынуждая детей отрабатывать, а привлекать специалистов зарплатой, привилегиями, льготами, заключила Волынец.

До этого депутат Госдумы Сергей Морозов призвал решить проблему кадрового голода распределением выпускников вузов и ссузов. Он посетовал, что более 40% российских выпускников вузов и ссузов не идут работать по специальности, предложив заранее распределять студентов на рабочие места согласно их образованию.

Его поддержал председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров – он также предложил вернуться к опыту советских лет по профессиональному распределению студентов вузов и ссузов, напомнив, что в те времена такой подход позволял обеспечить кадрами важные сферы экономики, а также помогал молодым специалистам найти работу.

Ранее Волынец попросила признать фембоев деструктивным движением.

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