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В России хотят ввести профраспределение студентов по советскому образцу

Общественник Ветров: распределение студентов поможет справиться с дефицитом кадров

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В России следует вернуться к опыту советских лет по профессиональному распределению студентов вузов и ссузов, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, такой подход позволит решить проблему кадрового голода в отдельных отраслях экономики. Свое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию письма.

При введении системы профраспределения Ветров призвал ориентироваться на советский опыт, напомнив, что в те времена такой подход позволял обеспечить кадрами важные сферы экономики, а также помогал молодым специалистам найти работу. Провести эксперимент по профраспределению, по мнению общественника, следует в отраслях, где ощущается наибольший дефицит кадров. При этом помимо распределения студентов он призвал вернуться к профориентации старшеклассников.

Обеспечить эффективность помогли бы различные льготы — к примеру, возможность обучаться бесплатно, считает Ветров. Учащиеся старших классов в свою очередь могли бы проходить специальное тестирование для выбора профессии.

Напомним, идею вернуться к распределению студентов ранее призывали рассмотреть и в Госдуме. По мнению депутата Сергея Морозова, следует направлять молодежь на рабочие места согласно полученным специальностям, чтобы они не работали в иных сферах, где острого дефицита кадров не наблюдается.

Ранее Ветров также предложил ввести в России госнаграду за детский героизм.

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