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Аэропорт Калуги возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и посадку самолетов
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dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и посадку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:18 по московскому времени.

Ограничения в калужском аэропорту были введены 17 июня после полуночи.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что в период с 23:30 16 июня до 7:00 17 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над территорией Московского региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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