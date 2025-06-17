В России хотят запретить публичные богослужения в многоквартирных домах

В Госдуму внесли законопроект о запрете публичных богослужений в жилых домах

Депутаты Государственной думы России от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в парламент законопроект о запрете проводить публичные богослужения в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что нежилые помещения многоэтажных домов сегодня используются для проведения религиозных обрядов и церемоний. Из-за этого ограничивается удобство жителей домов, что вызывает недовольство и опасение у собственников квартир.

Отмечается, что скопления многочисленных групп посторонних людей в многоквартирных домах увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации, провоцируют бытовые конфликты, а также нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности.

В декабре 2024 года руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами раввин Аарон Гуревич заявил, что законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах ущемляет права верующих и нуждается в доработке.

Ранее традиционные конфессии выразили несогласие с законопроектом о запрете богослужений в домах.