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Военный раввин Гуревич выступил против запрета богослужений в домах

Гуревич: проект о запрете богослужений в домах нарушает права верующих

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах ущемляет права верующих и нуждается в доработке. Об этом РИА Новости заявил руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами раввин Аарон Гуревич.

«Он (законопроект. — «Газета.Ru») направлен против мигрантов, которые собираются где-то в каких-то квартирах, но и у нас есть общины, которые находятся в жилых домах в нежилых помещениях, и у православных домовые храмы могут попасть под запрет», — заявил раввин.

Гуревич добавил, что «было законно, попадет под запрет», тогда как в местах, где собираются без ведома властей, «это продолжится, ничего не изменится».

По мнению раввина, официально зарегистрированные религиозные организации ведут законную деятельность и не представляют опасности для собственников помещений в многоквартирных домах.

Законопроект о запрете богослужений и иных религиозных действий в многоквартирных домах был внесен в Госдуму партией «Новые люди» 30 октября. В пояснительной записке к проекту документа указывалось, что в настоящее время в этой сфере нет никаких ограничений. Также из текста записки следовало, что скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации, а также «провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности».

Ранее традиционные конфессии выразили несогласие с законопроектом о запрете богослужений в домах.

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