Традиционные конфессии выразили несогласие с законопроектом о запрете богослужений в домах

Представители традиционных конфессий раскритиковали внесенный в Госдуму законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что аргументация в представленных отзывах была разной, но в целом критической.

Так, в Русской православной церкви сочли, что в случае принятия законопроекта он поставит под угрозу проведение таинств причащения и соборования для тяжелобольных верующих. При этом в РПЦ заявили о понимании обеспокоенности авторов законопроекта «относительно совершения в таких помещениях религиозных обрядов группами мигрантов, не имеющих статуса юридического лица».

Протестанты полагают, что предлагаемый законопроект нарушает принцип свободы совести, закрепленный в Конституции России. Следствием его принятия станет усиление социальных и межконфессиональных конфликтов.

В свою очередь, мусульмане отметили, что появление домашних молельных помещений происходит от нехватки мечетей, строительством которых лучше заняться. В противном случае посетители домашних молелен продолжат это делать, но «неофициально и бесконтрольно».

Законопроект о запрете богослужений и иных религиозных обрядов в многоквартирных домах был внесен в Госдуму партией «Новые люди» 30 октября. В пояснительной записке указывалось, что сейчас в этой сфере нет никаких ограничений, а «скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности».

12 ноября депутат Государственной думы Андрей Свинцов предложил запретить в России раскладывать карты Таро за деньги. Авторы проекта считают, что предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, который противоречит семейным ценностям.

Ранее РПЦ разрешила использовать только вино для причастия людей с аллергией на глютен.