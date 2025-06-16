Москвичей предупредили о «скучновато-осенней» погоде

«Скучновато-осенняя» погода ожидается в Москве с четверга и до конца текущей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в четверг пройдет заметный дождь, в пятницу — небольшой. При этом в субботу — воскресенье осадки будут прекращаться, однако повысится давление.

Синоптик заявил, что, несмотря на повышение давления в конце этой недели, в столице будет холодная погода — температура воздуха прогнозируется в диапазоне от +15 до +17°C. Он сказал, что температура ночью будет в пределах от +8 до +10°C.

Метеоролог добавил, что в целом во второй половине недели ожидается температура примерно на 4°C ниже нормы.

До этого Вильфанд сообщил, что летняя погода ненадолго вернется в Москву в начале текущей недели. По его словам, в понедельник температура поднимется до +23-25°C. Однако возвращение тепла может сопровождаться грозой и кратковременными дождями.

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