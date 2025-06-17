Жителя Ярославля осудили за призывы взорвать Керченский мост

Жителя Ярославля осудили на три года за призывы взорвать Керченский мост

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Ярославля к трем годам колонии общего режима за призывы к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Второй Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — говорится в сообщении.

В региональном управлении ФСБ сообщили, что мужчина 1966 года рождения причастен к публичному оправданию террористической деятельности. Приговор в законную силу на данный момент не вступил.

Накануне сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю задержали местного жителя по подозрению в размещении экстремистских комментариев в интернете. По данным следствия, 24-летний молодой человек в 2023 году неоднократно публиковал в сети призывы к насильственной смене власти в России.

Ранее в Казани мусульманского блогера отправили под арест за разжигание ненависти.