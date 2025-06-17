В Сибири у экс-начальника управления экономбезопасности отобрали имущество на 150 млн

В Новосибирской области суд конфисковал имущество экс-главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по региону Владимира Вялкова и его семьи на сумму 150 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции области в группе «Вконтакте»‎.

Такое решение вынесли, как уточняется, по итогам проверки в рамках уголовного дела в отношении Вялкова, его обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

Правоохранители установили, что госслужащий за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, купил дорогую недвижимость. Речь идет об элитных квартирах и домах, а также нежилых помещениях, эллинге на берегу Оби. Также Вялков покупал элитные машины. А именно: Toyota Land Cruiser 200, Porsche Cayenne, BMW X6, Range Rover Evoque.

Большую часть имущества фигурант, как установило следствие, оформил на своих близких, в том числе на бывшую жену, с которой развелся более десяти лет назад, в 2013 году.

Решение об обращении имущества Вялкова и его близких в доход государства, а также взыскании средств с продажи недвижимости и машин, как отмечается, вступит в силу через месяц. Его можно обжаловать.

Накануне сообщалось, что в Волгограде по иску прокуратуры у экс-начальника УГИБДД ГУ МВД региона изъяли незаконное имущество на 49 миллионов рублей.

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